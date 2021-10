Diverse locaties Testen voor Toegang gesloten, mensen met afspraak voor dichte deur: ‘Waardeloos’

Nieuwe ‘pop-up’ galerie vult lege winkelruim­te in Breda: ‘Niemand heeft baat bij leeg pand’

8 oktober BREDA - Wat begon met een bezoekje aan kringloopwinkel Emmaus in Breda, is geëindigd met een gloednieuwe galerie in de Bredase Halstraat. ,,In een winkelpand dat al een tijdje leegstond.”