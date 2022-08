Diverse horecazaken te koop in Breda, maar ‘niks geks op de markt’

Deuren horecaza­ken steeds vaker dicht door personeels­te­kort: ‘Na een dag meelopen stoppen ze al, vinden het te hard werken’

DRIMMELEN/DONGEN/GILZE - Op de bar van café De Hooikar staat een bordje: ‘Gesloten in verband met vakantie’. Ze zijn daar in Gilze niet de enige. Door personeelstekort en vakanties is het voor uitbaters steeds moeilijker de horecazaak open te houden. Wat is de oplossing?

4 augustus