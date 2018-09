Dit zijn ze: de wagens van alle buurtschappen op het Corso Zundert

Ploggen voor een schoon Breda: 'Oh ik voel mijn billen'

6:40 BREDA - Hoewel initiatiefnemer Ron Bekker nog zo gezegd had dat ploggen 'geen wedstrijdje' is, sprinten sommige deelnemers zaterdag in Breda wel heel hard als ze een blikje of flesje zien liggen. "Je wordt er een beetje hebberig van. Maar een beetje competitie maakt het juist leuk," lacht Judith Geerts, die voor de derde keer mee doet.