Dit zijn de tien vuurwerkvrije zones in Breda voor vólgend jaar

Voor de komende oud en nieuw geldt in verband met de coronacrisis een landelijk vuurwerkverbod. Maar het is volgens B en W nodig om nu alvast te anticiperen op de jaarwisseling van 2021 naar 2022. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de roep vanuit de politiek in juni dit jaar om vuurwerkvrije zones in te richten.

Het waren toen met name de coalitiepartijen D66 en VVD die zich daar hard voor maakten. Dat leidde tot een amendement en een motie om de directe omgeving van met name verpleeghuizen, kinderboerderijen en het stadshart te beschermen.

Gevaar, schade en overlast voorkomen

B en W komen nu met tien locaties waar vuurwerkvrije zones worden ingericht. De maatregel valt in de Algemene plaatselijke verordening Breda (APV) ter voorkoming van gevaar, schade of overlast ‘op een aangewezen plaats’. Dat betekent dat op deze afgebakende locaties, met benoeming van de straten, tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken (illegaal vuurwerk is al verboden).

Van De Sik tot het Amphia

Zo komt er een vuurwerkvrije zone in de directe omgeving van kinderboerderij De Sik in de Hoge Vucht en ook bij dierenweide ’t Waaijke in Ulvenhout. Ook rond de woonvoorzieningen Brabantpark en Het Beemdhuis in de Haagse Beemden komt een zone. Terwijl ook de directe omgeving van het Amphia Molengracht en het Amphia Langendijk is aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Ook op geplaagde Groenedijkplein

Op het bij de vorige jaarwisseling door vuurwerk geplaagde Groenedijkplein in de Hoge Vucht mag ook geen vuurwerk meer worden afgestoken. Dat geldt ook voor een ruim gebied rond de groenstrook Alard Duhamelstraat/Doornboslaan in Hoge Vucht. Terwijl ook in een ruime zone rond basisschool Noorderlicht (inclusief het parkeerterrein) aan de Cornelis Florisstraat in de Hoge Vucht een vuurwerkverbod gaat gelden.

En in het stadshart

Wat de binnenstad betreft wordt een vuurwerkvrije zone afgebakend door de Torenstraat ter hoogte en aan de zijde van de Grote Kerk, de Keyzerstraat ter hoogte en aan de zijde van de Grote Kerk, de Grote Markt ter hoogte en aan de zijde van de Grote Kerk en het Kerkplein ter hoogte en aan de zijde van de Grote Kerk. Er geldt een bezwaartermijn tegen het besluit van vier weken.