Dit zijn de leukste games van Bredase bodem

The Automatician ( PC)

Dit is een game voor puzzelaars. Je kruipt in de huid van Emma, een meisje dat ervan droomt ontwerper te worden van de zogehete Rube Goldberg-machines. Je kent ze wel: van die volstrekt zinloze schakelapparaten die bestaan uit omvallende dominostenen, zoutvaatjes, knikkers en speelgoedautootjes. Voordat Emma haar baan krijgt, moet ze eerst een hoop puzzels oplossen in een victoriaans huis vol sukkelige mannetjes (Whodo's) die eruitzien als aardappels met handjes. Geen idee wat Emma zo aantrekt in deze werkomgeving, maar wie eenmaal begint met puzzelen, zit al snel een nacht achter het scherm.

Ontwikkeld door DreamPunks. Te downloaden via Steam (7,99 euro). Uitgekomen: juni 2017.

FRU (Xbox One)

Bij dit spel ben je zélf de controller. Je bestuurt een poppetje dat tussen meerdere werelden schippert. De extra dimensies worden zichtbaar in je eigen silhouette, dat de Xbox-camera (Kinect) registreert. Er is dus veel rekken, strekken en duikelen nodig om de levels uit te spelen. FRU was al een hype toen het nog op de tekentafel lag, maar omdat de Kinect-camera flopte, kunnen maar weinig mensen het spelen. Gelukkig koop je zo'n ding voor een paar tientjes op Marktplaats. Doen!

Ontwikkeld door Through Games. Te downloaden via Xbox Live (15 euro). Uitgebracht: juli 2016.

Interstellar Rift (PC)

In Insterstellar Rift bouw je je eigen ruimteschip. Vervolgens kun je er instappen om te zien of alles werkt. En als je eenmaal ready for take-off bent, stuur je het ding ook nog eens doodleuk de ruimte in. Vet!

Deze spaceshipsimulator is al jaren in ontwikkeling, maar pc-gamers kunnen hem al wel spelen. En dat doen ze dus ook, met honderen jubelreacties op de online spellenmarktplaats Steam als resultaat. Er zijn nu eenmaal veel sci-fi-nerds in de wereld. Deze Bredanaars weten precies hoe hen te bedienen met een portie awesomeness in space.

Ontwikkeld door Split Polygon. Te downloaden via Steam (14,99 euro). Uitgebracht: juni 2015.

Curve Fever 3 (PC)

Aargh! Curve Fever 3 is zo'n spelletje dat je op den duur een zenuwinzinking oplevert. Welke idioot bedénkt dit? Het antwoord: Geert van den Burg. Hij maakte het spel in zijn studententijd, zag dat zijn huisgenoot verslaafd raakte en begon een gamestudio (onlangs verhuisde hij naar Amsterdam, maar dat zien we even door de vingers). Eigenlijk is het een soort Snake, dat we kennen van de oude Nokia's. Maar dan met meerdere spelers. Je speelt het met z'n zessen, online of samen op één toetsenbord. Wie het langst blijft krioelen zonder anderen te raken, wint het spel.

Ontwikkeld door Hidden Monster Games. Te spelen op curvefever3.com (gratis). Uitgebracht: september 2016.

The Red Stare (PC)

Een game die zich afspeelt in één kamer, is dat spannend? Wel als je overburen Russische spionnen zijn die jij moet ontmaskeren! The Red Stare is een virtualreality-game, waarin je gluurbuurgewijs steeds meer te weten komt over de boeven aan de overkant van de straat. Je maakt foto's, noteert gegevens, speelt informatie door en probeert zo de losse eindjes aan elkaar te knopen. En dankzij de enorme VR-bril op je snuffert sta je er allemaal middenin. Zo'n brilletje is duur, maar wie er een bezit, is verzekerd van een goede trip met deze Bredase game. The Red Stare won onlangs twee prijzen bij de Dutch Game Awards.

Ontwikkeld door Play:D. Te downloaden via Steam (gratis). Uitgebracht: juli 2017.

Fragments of Him ( PS4 | Xbox One | PC)

Fragments Of Him is een roman verpakt als game. Het draait om Will, die al vrij snel verongelukt. De rest van het spel handelt over de rouwverwerking van zijn oma, ex-vriendin en huidige geliefde (Harry). Een game om bij te janken dus. Al na een paar minuten spelen moet je de eerste brok in je keel wegslikken. Vervolgens ontrolt zich een tragisch verhaal door simpelweg rond te lopen en objecten aan te klikken, als een film waarin je zélf de acteurs bestuurt. De game wordt internationaal geprezen om zijn narratieve opzet en atypische thematiek.