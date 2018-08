Dit zijn de grootste tranentrekkers van Tranen van Van Cooth

BREDA - Tranen van geluk, tranen van verdriet. Tijdens Tranen van Van Cooth (volgende week in Breda) biggelen ze vaak gelijktijdig over de wangen. Artiesten en betrokkenen selecteren de allergrootste tranentrekkers van het liedjesfestival.

Manuela – Jacques Herb

Jacques Herb: ,,Oorspronkelijk is het een Duits liedje over een meisje dat een auto-ongeluk krijgt. In de Duitse versie gaat ze echt dood. Pierre Kartner paste de tekst lichtjes aan. ‘De dokters vechten door. Ze weten niet waarvoor.’ Zo kreeg het een open einde. Ik zong het lied in één take met een duidelijk hoorbare snik, van emotie. Ik verontschuldigde me bij Pierre en zei: ‘Sorry, we doen het een keer opnieuw’. Pierre vond dat onzin. De snik blijft me dus tot op de dag van vandaag achtervolgen.”

Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mij Gezicht - John de Bever

John de Bever: ,,Dit nummer is altijd goed voor een gekkenhuis. Overal het dak eraf. De feedback is geweldig. Het lied is herkenbaar voor iedereen. De tekst bezit iets positiefs en iets negatiefs. De verkering ging uit, maar je komt opnieuw het meisje tegen. Dat gevoel is universeel. ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zal je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent m'n tranen niet waard.’ Een meezinger die nooit verveelt; ik zong heb al een paar duizend keer!”

De Vlieger – André Hazes

Ronald Schluter (geluidsbedrijf RSL): ,,Het ultieme levenslied. Alle gradaties van de bevolking zingt het mee. Hazes zong het lied over de jongen die een brief voor zijn moeder in de hemel met zijn vlieger wilde versturen, altijd met hart en ziel. Ik ben jaren bij zijn shows betrokken geweest. Voor zijn concerten in Ahoy hadden wij zonder zijn medeweten een vlieger gemaakt die tijdens dat lied plots compleet werd verlicht . Die eyecatcher boven het publiek raakte André zelf ook emotioneel.”

Donkere Dagen – Sieneke

Sieneke: ,,Na Sha-la-lie is dit nu toch mijn grootste succes. De door Marianne Weber geschreven tekst ‘donkere dagen, eenzame nachten’ is goed ontvangen en wordt door iedereen meegezongen. Soms zie ik mensen zelfs huilen. Dat maakt ook bij mij emoties los. Iedereen kent het gevoeg iemand missen of een dierbare verliezen. Dat maakt het lied herkenbaar. De kracht van een goede meezingtekst, is dat het niet moeilijk is.”

Diep In Mijn Hart – Jo Leemans

Annemieke van den Hoven (dirigent koor Beekse Smart): ,,Het door Jaap Valkhoff geschreven lied, ook gezongen door Tante Leen en André Hazes, is muzikaal prachtig. Het bezit mooie loopjes en veel meerstemmigheid, heerlijk om te zingen door Beekse Smart, met wel honderd man. Het is een gezellig en warm koor, met oog voor show. We hebben onder meer een ‘stampofoon’. Maar niet in dit mooie liedje hoor.”

Zijn Het Je Ogen – Koos Alberts

Adriënne van den Eijnden (pr-medewerker Tranen van Van Cooth): ,,Meer een gezellige meezinger dan tranentrekker. Ik ben meer van de gezelligheid en wat minder van de moord en doodslag. ‘Zijn het je ogen, is het je lach?’ maakt me nostalgisch. Het doet me terugdenken aan mijn tien jaar in Azië. Daar ging ik het Nederlandse lied nog meer waarderen. Dit lied is vrolijk, gezellig, bekt goed en danst lekker weg. Een foxtrot om hard mee te zingen!”

En Altijd Komen Er Schepen – Joke Bruijs

Martijn Lavrijssen: ,,Rotterdams lied vol drama, beter bekend als het lied over de op zee gebleven Blonde Arie. Klassieke tranentrekker van Jan Vogel (muziek) en Anton Beuving (tekst). De mooiste versie vind ik die van Joke Bruijs, gezongen vanuit de vrouw op de kade die achterblijft. Er komen altijd schepen aan in Katendrecht, maar Arie is er steeds niet bij. In het laatste couplet verandert steeds zelfs in nooit. Daarna gaat ze op zoek naar mannen die haar matroos gekend hebben.”

In ‘t Kleine Café Aan De Haven – Vader Abraham

John de Bever: ,,Een evergreen annex wereldhit, van een Bredanaar. Ze kennen het overal. De melodie is prachtig, de tekst fantastisch. Het is de waarheid, het is het leven. Het heeft iets romantisch. De avondzon zakt, het wordt stil ’s avonds. Toch staat er nog ergens een deur open, brandt er licht en hoor je muziek. Iedereen is gelijk en tevree. Daar wil je dus heen. Simpel, maar zo raak verwoord. Na 35 jaar nam ik een nieuwe versie van het lied op. Ik ben zo trots dat Pierre Kartner in mijn videoclip meespeelt.”

De Schoentjes – Zangeres Zonder Naam

Martijn Lavrijssen: ,,Eigenlijk een heel grof liedje. Het gaat over een arm jongetje dat heel graag nieuwe schoentjes wil. Nadat vader maanden had gespaard kunnen ze eindelijk naar de winkel. Eenmaal de schoentjes aangemeten rent Jantje als verdoofd door een wonder hard de winkel uit, recht onder een tram. In het ziekenhuis met moeder Jantje vertellen ze dat hij nu wel nieuwe schoentjes, maar geen voetjes meer heeft.”