Dit zijn de 5 beste restaurants van Breda volgens de Gault & Millau

indebuurt.nlWaar in Breda kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij tien restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in, waaronder restaurant Uijttewaal en restaurant Markant. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Swipe naar links om te zien welke Bredase restaurants in de gids staan.

Volledig scherm Foto: Restaurant Ruitersbosch

Restaurant Wolfslaar

Restaurant Wolfslaar is het eerste Bredase restaurant dat je in de gids terugziet. De chefs focussen hier op wat lokaal lekkers, het liefst van biologische of duurzame oorsprong. Daarom is er een eigen tuin die de keuken in verse kruiden voorziet en dat scoort goed! De jury zegt over chef Maarten Camps: ” “De chef toont na een aantal fijne hapjes meteen zijn inzichten om kaviaar in een gerecht verfijnd te integreren.”

Salon de Provence

Ook bij Salon de Provence kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat in de nieuwe gids van Gault&Millau. In het juryrapport staat:

“Ambitie en vakkennis zat in deze zaak die werd overgenomen door chef Niels van Kooten en gastheer Bono van Veelen, geholpen door hun partners. De bediening is fantastisch, attent en professioneel maar niet afstandelijk.a gerust voor het menu van negen gangen, want elke creatie is een feestje, met op stip de zeebaars met Zeeuwse oester, Parijse wortel, spitskool, kalamansi en oesterjus.”

Restaurant Markant

De jury was ook onder de indruk van. Het restaurant aan de Prins Hendrikstraat 69 zit sinds kort een in Breda. In het juryrapport staat bij restaurant Markant:

“Eigenaren en sommeliers Martijn Struijk en Demi Hendriks serveren een zorgeloze service en imponeren met maar liefst dertig wijnen per glas en een interessante wijnkaart. Ook markant zijn enkele tafelbereidingen. Zo wordt ratte aardappel als amuse aan tafel gebrand alvorens met cevennes ui, mosterdcrème, gelei van rode biet, krokant gebakken spek en kervel te combineren.”

Restaurant Ruitersbosch

Ook Ruitersbosch staat in de nieuwe gids. Dat komt volgens de jury met name door de grote terassen met veel groen eromheen en de Franse gerechten. Het juryrapport zegt het volgende:

“De keuken mikt op een breed publiek met modern Frans geïnspireerde gerechten die uitstekend worden uitgevoerd. Precisie en aandacht voor detail proefden we in de zeebaars met coeur de boeuf, dukkah, relish van paprika en yoghurt. Fris en spannend. Ook de vegetarische courgette met baba ganoush, miso en enoki zorgde voor blije gezichten. Goed uitgebalanceerde menu’s en prima wijnadvies.”

Volledig scherm Foto: Restaurant Ruitersbosch

Restaurant Uijttewaal

De chefs van Uijttewaal vieren een feestje! De horecazaak wordt bekroond met 13,5 koksmutsen van de 20. In het juryrapport staat onder meer:

“Restaurant Uijttewaal is één van de mooie nieuwkomers in onze selectie. De broers Sven en Lars Uijttewaal overtuigen met een uitgebalanceerd wijn en spijs verhaal en halen zo meteen een koksmuts binnen. Sven Uijttewaal brengt een moderne keuken met veel aandacht voor seizoensgroenten. Na smaakvolle amuses met onder meer oester Nam Kee en een signatuur piccalilly hapje als ode aan de opa volgt een ngiri tarbot compositie met diverse texturen van radijs, crème en krokant van zeesla, gel met ponzu en dressing met sambai.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!