Dit zijn de 3 soorten studenten die in Breda studeren, welke ben jij?

BREDA - Van alle fases die een mens in zijn leven doormaakt is de studententijd misschien wel de belangrijkste. Na een opvoeding van meer dan 18 jaar lonkt eindelijk het onafhankelijke bestaan en alle pieken en dalen die daarbij komen kijken. Het is een tijd waarin je veel nieuwe mensen leert kennen en, niet geheel onbelangrijk, ook jezelf. Om de nieuwe studenten in de stad een beetje op weg te helpen bij deze ontdekkingstocht hier de drie meest voorkomende studententypes van Breda.

De kroegtijger

De kroegtijger is het soort student dat meer achter de toog hangt in de Vismarktstraat dan achter de studieboeken. Hij of zij is te herkennen aan het biertje in de hand, de standaard hese stem en de knoopjes van de blouse die quasinonchalant open staan. De kroegtijger ziet de studententijd vooral als een grote feestboot die het beste gedijt op liters bier. Qua studie probeert de kroegtijger precies genoeg te leren voor een 5.5. Het halen van hogere cijfers wordt in deze cirkels gezien als pure tijdsverspilling. De happy hour wacht immers op niemand. Logischerwijs transformeren veel kroegtijgers naar verloop van tijd in eeuwige studenten. Ook stroomt deze soort vaak door naar banen in de horeca.

Motto: Aliquando et insanire iucundum est

Interessante plaatsen: Café Janssen, Kerkplein, Mezz

De studiebol

De studiebol is het soort student dat gelooft dat lasten voor de lusten horen te komen. Schoolopdrachten worden op tijd ingeleverd en cijfers lager dan een 7 worden gezien als een faal. Hij of zij is te herkennen aan perfect uitgewerkte aantekeningen, vragen die de leraar niet kan beantwoorden en een aanwezigheidspercentage van meer dan 100%. Dit soort studenten ziet de studie dan ook bijna als een baan met harde targets. Deze studiedrift betekent overigens niet dat de studiebol nooit eens de bloemetjes buiten zet. Al dat harde werken mag zo nu en dan best beloond worden met een kater. Veel studiebollen stromen na hun opleiding door naar een vervolgstudie. Ook krijgen dit soort studenten vaak banen waarbij een leven lang studeren noodzakelijk is.

Motto: Gloria sine labore nulla

Interessante plaatsen: Centrale bibliotheek, Brandpunt, Stedelijk Museum Breda

De netwerker

De netwerker ziet de studententijd vooral als een grote sociale uitdaging. De studie is voor dit soort studenten belangrijk, maar zoveel mogelijk mensen en instellingen leren kennen blijft het werkelijke doel. De netwerker is te herkennen aan een goed luisterend oor, visitekaartjes in de binnenzak en de duim die hij of zij om de paar minuten opsteekt wanneer er weer een bekende voorbijloopt. Dit soort student vindt het geen enkel probleem om studievertraging op te lopen, zolang die tijd maar sociaal wordt geïnvesteerd. Vaak sluiten dit soort studenten zich aan bij medezeggenschapsraden, business clubs of politieke partijen. Veel netwerkers komen na de studie in een gespreid bedje terecht. Soms verlaat dit soort student de school echter voortijdig vanwege een baan die te mooi is om te laten gaan.

Motto: Amicorum esse communia omnia

Interessante plaatsen: Gemeentehuis, JCC Breda, Studentenvereniging Phileas Fogg