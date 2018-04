Dit wordt het nieuwe kunstwerk voor het gerechtsgebouw in Breda

De opvallende rode boom staat pal in de voortuin van het nieuwe huis van Vrouwe Justitia. Het kunstwerk met de 'La Source' werd gemaakt door Pascale Marthine Tayou, een beeldend kunstenaar afkomstig uit Kameroen, die woont en werkt in België.

De grote rode boom is tien meter hoog. Aan de takken hangen maskers, die 'de diversiteit van mensen uit alle culturen van over de hele wereld' moeten representeren. Nu staat de boom nog op het droge, maar straks wordt de stam een fontein. Volgens bouwconsortium InBalans de ideale plek ‘voor een moment van overdenking’.

Komende maand wordt het kunstwerk onthuld. Dan trekken ook de gebruikers in het pand. De Raad van Kinderbescherming gaat als eerste over: hun eerste werkdag in het gerechtsgebouw is 18 mei, laat het Openbaar Ministerie weten. Het Openbaar Ministerie heeft op maandag 28 mei de eerste werkdag op de nieuwe locatie. Voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is dat op maandag 4 juni.