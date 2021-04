Dit weekend al horecastands in vier Bredase parken om drukte in Valkenberg tegen te gaan

Dit weekend al kunnen recreanten in vier Bredase parken een versnapering bestellen. De gemeente heeft de horeca toestemming gegeven om stands te openen in het Wilhelminapark, Van Sonsbeeckpark, Boeimeerpark en park Overbos.

Die stands moeten zorgen voor een betere spreiding van de grote aantallen recreanten bij mooi weer. Aanleiding zijn de taferelen in het Valkenberg. Ook deze week puilde het populaire park uit en moest politie en handhaving ingrijpen. Met name woensdag - en donderdagavond liep het in het Valkenberg met de drukte behoorlijk uit de hand.

Brief naar omwonenden

Het stadsbestuur heeft daarom besloten om andere groene plekken in de stad aantrekkelijker te maken door onder andere verkoop van drank- en etenswaren mogelijk te maken en het aanbieden van bijvoorbeeld bootcamps. Met verschillende horeca-ondernemers zijn afspraken gemaakt en de omwonenden van de parken zijn de afgelopen dagen per brief ingelicht.

Slecht weer

Of het dit paasweekend ook druk zal worden in de parken is, gezien de slechte weersvoorspellingen, nog maar de vraag. ,,Maar we gaan er in ieder geval mee beginnen‘’, zegt een gemeentewoordvoerder. Activiteiten, zoals de bootcamps, zullen er dit weekend nog niet zijn. Daarvoor was het te kort dag nadat donderdag het besluit genomen was.

De verruiming van de maatregelen in de parken zullen in ieder geval de komende tijd, zolang de lockdown bestaat en ook de terrassen nog dicht zijn, blijven voortduren. De vergunning voor de horecastandplaatsen blijft tot eind mei van kracht. De verkoop van alcohol is er niet toegestaan.