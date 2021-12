Dit verhaal bleef Ralph lang bij: ‘Ik vond het tijd om het leven van Arnold van Lierop te belichten’

Achter de SchermenVan persbureau Katholieke Wereldpost in Breda had Ralph van Wolffelaar nog nooit gehoord, tot twee jaar terug. Een oud exemplaar van Dagblad De Stem uit begin 1945 zorgde ervoor dat hij zich vastbeet in het onderwerp, wat resulteerde in veertien maanden lang onderzoek naar een van de oprichters, en tevens oorlogsslachtoffer, Arnold van Lierop. ,,Het verhaal is een klein monument voor een rechtschapen man.”

Van Wolffelaars zoektocht naar het leven van de Steenbergse priester, die tevens werkzaam was als journalist, was aanleiding voor Katholiekleven.nl om een videoreportage te maken. Van Wolffelaar kwam er uitgebreid aan het woord.

De Katholieke Wereldpost werd hem bekend toen hij een oude krant zag met Hein Hoeben op de voorpagina. ,,Ik had nog nooit van het persbureau gehoord, maar de reikwijdte overschreed de grenzen van Europa in de katholieke wereld. De twee drijvende krachten zijn er allebei bijzonder slecht vanaf gekomen.”

Gemarteld

,,De een is eenzaam en gemarteld in een cel overleden, de ander heeft meerdere concentratiekampen moeten doorstaan om uiteindelijk te overlijden. Hein Hoeben hadden we al meerdere keren in de krant gehad, maar over Arnold van Lierop was maar weinig te vinden.”

,,Ik vond het tijd om zijn leven ook te belichten. Als priester stierf hij eenzaam, zonder vrouw en kinderen. Als zijn eigen familie hem al zo goed als vergeten is, wie denkt er dan aan hem?” Dus wilde de journalist Van Lierop in het zonnetje zetten, decennia na zijn dood.

Hij dook in de archieven, maar kwam Van Lierop slechts in zeer beperkte mate tegen. ,,In de oorlog was het beter om je mond te houden en daarnaast had hij geen gezin achtergelaten. De mondelinge en papieren overlevering was dus minimaal. Daarnaast is zo goed als het hele archief van de Katholieke Wereldpost door de nazi’s vernietigd.”

Verzamelen van puzzelstukjes

Volledig scherm Bidprentje van Arnold van Lierop. © Privéfoto ,,Het enige resterende archiefje heb ik anderhalf jaar in huis gehad, maar dat is slechts één map met kopieën. Bij het Rode Kruis bleek een oorlogsarchief te liggen en ik onderzocht adresboeken van het stadsarchief in Breda. Hij had in Breda en Teteringen gewoond, en ik kwam er al snel achter dat hij een auto had voor zijn werk. Zo’n onderzoek is het verzamelen van puzzelstukjes tot je langzaamaan een beeld krijgt.”



Hoewel hij een hoop informatie over de priester boven tafel kreeg, heeft hij nog steeds niet het gevoel hem echt te kennen. ,,Dat is simpelweg omdat er te weinig bewaard is gebleven. Ik heb drie mensen gevonden die hem gekend hebben toen ze klein waren. Je moet afgaan op dat soort karakterschetsen.”

,,Ik probeerde zo dicht mogelijk bij hem te komen en vond best wel wat van zijn familieleden, maar die slechts enkelen hebben hem nog persoonlijk gekend. Over zijn persoonlijke leven wisten ze ook altijd even veel, ik ben blij dat ik ze die informatie heb kunnen geven. Het verhaal is een klein monumentje voor een rechtschapen man.”

Meer lezen over Arnold van Lierop en het onderzoek? - Arnold van Lierop, geloofsgetuige namens de ‘Lügenküchen aus Breda’ - Ook Hulster huisarts Van Lierop kon de martelaarsdood van zijn broer niet voorkomen - Hoe kom je achter het verhaal van iemand die al 78 jaar dood is?

Zelf kiezen

Als online samensteller voor BN DeStem hoort het schrijven van verhalen niet bij zijn hoofdtaken. ,,Dat is in dit geval juist fijn, want ik heb geen portefeuille. Als ik iets schrijf, kies ik hoofdzakelijk zelf waar het over gaat.”

Als online samensteller zorgt hij ervoor dat de artikelen gedoseerd en zo netjes en leesbaar mogelijk op de site en app verschijnen. Daar komt ook wat eindredactiewerk bij kijken. ,,Laatst schaafde ik nog een kwartier lang aan een kop. Een goede kop is cruciaal om lezers te trekken”, vindt Van Wolffelaar.

Pushberichten

De Bredanaar is mede-verantwoordelijk voor het kiezen van de pushberichten die lezers via de app krijgen. ,,Daar hebben we een planning voor. Op bepaalde tijdstippen proberen we mooie verhalen te pushen via de app en de website. Dat kiezen we aan de hand van allerlei factoren. Wat heeft haast, wat kan wachten? ’s Avonds willen mensen niet per se een zwaar nieuwsverhaal lezen. Dan pushen we een leesverhaal. ’s Ochtends, rond zeven of acht uur, willen we mensen juist wel met nieuws laten wakker worden.”

Online samensteller is hij nu drie jaar, sinds 2013 is Van Wolffelaar werkzaam bij de internetredactie van BN DeStem. ,,In de afgelopen jaren heeft de krant een serieuze IT-injectie gehad. Zo zetten we in op premium-verhalen. De afgelopen twee jaar zijn mensen meer bereid geworden om te betalen voor online nieuws. Journalistiek kost geld, de content ook. Niet alleen het drukken en verspreiden van de kranten. Waarom zou je voor de online krant niet betalen?”

Quote De afgelopen twee jaar zijn mensen meer bereid geworden om te betalen voor online nieuws Ralph van Wolffelaar

Of er in de toekomst papieren kranten bij lezers op de mat blijven vallen? Daar twijfelt hij aan. ,,Dat is uiteindelijk een aflopende zaak. De papieren krant wordt vooral gelezen door de oudere generatie lezers, die zijn er over een tijd niet meer. Online lezen zal de norm worden.”

Bekijk hier het interview met Van Wolffelaar over zijn onderzoek naar Arnold van Lierop

Meer lezen over onze journalisten? Wilt u meer lezen over hoe onze journalisten werken? Lees dan onderstaande verhalen: - Marja brengt jou al jaren het laatste nieuws uit de regio: ‘Ik heb het mooiste vak dat er bestaat’ - Online redacteur Iris bepaalt welk nieuws jij als eerste ziet: ‘Heftig nieuws wisselen we af met iets luchtigers’ - Eric is cartoonist voor de krant: zo gaat hij te werk. - Misdaadver­slag­ge­ver bij BN DeStem: ‘Ik heb weleens op een dodenlijstje gestaan samen met Peter R. de Vries’