Dit stel zit al weken vast in Saoedi-Arabië: ‘Er zijn hier te weinig Nederlanders voor een vlucht’

Het luchtruim is gesloten, de grenzen zijn zicht en in Saoedi-Arabië geldt een avondklok. Afgelopen weekend zijn er twee raketten onderschept boven de hoofdstad Riyad. Het is geen prettige situatie voor het stel. ,,Het is frustrerend”, vertelt de Prinsenbeekse Van der Westen die samen met haar vriend in Asten woont.