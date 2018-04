Dit rockbandje gaat Mezz slopen zaterdag: 'Maar we zijn niet kwaad'

Ik Zie U GraagBREDA - Dit voorjaar debuteerde de Vlaamse band Dirk. met een dijk van een album getiteld: Album . Dirk. houdt van duidelijkheid. Dat de Gentenaren agressief zijn, is een misverstand: ,,Wij vinden onze energie in goesting.” Zaterdag speelt de rockband op Ik Zie U Graag in Mezz.

Zanger/bassist Jelle Denturck houdt van kort, krachtig en pakkend. ,,Dirk. is niet boos. Wij zijn geen kwade mensen, boosheid is een nutteloze energie. Onze energie vinden we in goesting. Maar Dirk. is wel een geëngageerde band. Er zijn veel zaken in de wereld die niet kloppen, die veranderd dienen te worden.

,,Op ons album vind je geen antwoord op wereldse zaken, maar wel veel vragen. Zoals: Wat doen wij hier? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ik constateer dat de wereld steeds zuurder en individualistischer wordt. Ik ben pas 28 jaar, maar heb de wereld toch al zien veranderen. Het wordt steeds meer een rare plek waar mensen elkaar niets meer gunnen.”

Denturck studeerde filosofie. Die studie maakte hij niet af, omdat die destijds samenviel met zijn Cameretten-tournee. In een vorig leven was hij namelijk cabaretier. In 2012 stond hij zelfs in de finale van de prestigieuze wedstrijd.

,,Ik denk dat dat nu voorgoed voorbij is. Eind 2017 heb ik nog even het voorprogramma gedaan van cabaretier Wouter Deprez. Iedereen zegt: Jelle, het zit in u. Ik ben er weer naar op zoek gegaan, maar vond het niet. Het nadeel van comedy is dat het leuk moet zijn. Ik houd niet zo van moeten. Maar de studie filosofie heeft me wel leren nadenken. Ik lees en babbel nu veel met mensen. Daar kruipt veel van in mijn liedteksten.”

Die teksten gebruikte hij een tijdje in de popgroep Protection Patrol Pinkerton (PPP), waarmee hij eerder op Ik Zie U Graag in Mezz te zien was, maar sinds een paar jaar dus ook in Dirk. In deze formatie gaat het er een stuk luider en krachtiger aan toe dan in PPP; harde songs met meezingbare refreinen over je nergens thuisvoelen en andere ellende.

,,Live is het belangrijk dat er veel gebeurt. Er moet een saamhorigheid ontstaan tijdens onze optredens. Het gevoel moet zijn: niets doet er toe, behalve dit ene moment in deze popzaal. Ik vraag het publiek altijd om

onze song FuckUp zo hard en kattenvals mogelijk mee te zingen. Wij spelen dan zelf ook zo vals als we kunnen. Daardoor ontstaat een rare sfeer in de zaal, maar ik voel dat het troostrijk werkt om met zijn allen te zingen.”

De muziek van Dirk. is een prettige vuistslag in het gezicht. Vergelijkingen variëren van Pixies, Weezer, Fugazi, Nada Surf tot Pavement.

,,Ik heb me erbij neergelegd dat mensen altijd vergelijkingen maken met bands waar ik zelf nooit naar heb geluisterd. Zo heb ik al wel goede bands ontdekt. Fugazi bijvoorbeeld. Ook snap ik achteraf goed de vergelijking met Weezer, qua humor. Maar de grootste invloeden blijven voor mij de Pixies en Nirvana. Oergrungers!”

Kleurboek

Bij de elpee Album van Dirk. wordt een kleurboek geleverd. Jelle Denturck bezit niet alleen kwaliteiten als zanger, muzikant, tekstschrijver en cabaretier, hij tekent ook.

,,Dat kleurboek is organisch ontstaan. Ik had gewoon zin om cartoonfiguren te maken van de bandleden van Dirk.. Van onze drummer heb ik bijvoorbeeld een vrouw gemaakt in de bandtekening. Dirk. is te veel een mannenclubje, vind ik. Om dat in het echt te veranderen, moet ik een van de bandleden buitensmijten. In een cartoon gaat dat een stuk gemakkelijker. Toen onze cartoonversies er waren, ontstond het idee om van elke song op het album een getekende versie te maken. Dat leverde een compleet kleurboek op, vol schunnige prenten. Niet echt geschikt voor kindjes die normaal zoiets inkleuren. Het is een vadsig kleurboek. Tegelijkertijd haalt het de band onderuit. Dat is goed. Anders zouden we onszelf nog serieus gaan nemen.”