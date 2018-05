Dit mag je donderdag niet missen op het Breda Jazz Festival

Het is deze Hemelvaartsdag buiten wat koeler dan de afgelopen dagen. Een jas is dan ook geen overbodige luxe voor wie het centrum intrekt. De paraplu mag wel thuisblijven: los van eventuele bierdouches blijft het droog in Breda.

Dé opening (13.00 uur, Grote Markt)

Het jazzgeweld barst om 13.00 uur los. Na de eerste jazzklanken heten Bart Wouters, de voorzitter van het Breda Jazz Festival, en burgemeester Paul Depla iedereen welkom. Uiteraard klinkt als afsluiting het Bredase volkslied De Paarse Heide.

Tuba Skinny (14.00 uur, Havermarkt)

De belichaming van de New Orleans jazz. New Orleans is de belangrijkste geboorteplaats van de jazz en viert dit jaar haar 300e verjaardag. En Breda Jazz Festival viert dat feest mee, onder meer met Tuba Skinny. Vandaag niet de kans om dit orkest te bewonderen? Morgen en zaterdag kun je in de herkansing.

Massada (14.00 uur, Spanjaardsgat)

De percussierijke Molukse groep bestaat ruim veertig jaar. Van de originele bezetting zijn gitarist Rudy de Queljoe en oprichter/zanger/percussionist Johnny Manuhutu over. Eerder nog speelden ze onder de naam The Eagles, maar daar was er nog een van met meer macht. Sindsdien feesten ze onder de naam Massada.

Jan de Bruijn & Friends (21.30 uur, Publieke Werken)