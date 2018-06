Dit maakt een foodtruckfestival een succes (en deze festivals kun je dit weekend bezoeken)

Foodtruckfestivals in West-Brabant (2018):

- Toost, Wilhelminaveld in Bergen op Zoom, 15-17 juni

- Lepeltje Lepeltje, Wilhelminapark in Breda, 15-17 juni

- Bietje Koekoek, Blokweg in Zevenbergen, 16-17 juni

- Bumperkluiven, Witte de Withweg in Breda, 6-8 juli

- De Foodstoet, Vrouwenhofpark in Roosendaal, 10-12 augustus

- De Foodstoet, Kijk in de Pot in Bergen op Zoom, 31 augustus-2 september

- Eeterij op Wielen, Schoolakkerplein in Breda, 28-30 september

- De Foodstoet, Noordzijde Haven in Bergen op Zoom, 15-16 december