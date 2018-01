Dit komt er in het voormalige Zara-pand in Breda

Eis overvallers Haagdijk: 14, 13, 12 en 7 jaar cel

20:10 BREDA/DEN BOSCH - De advocaat-generaal in 's-Hertogenbosch eiste vandaag in hoger beroep celstraffen van 14, 13 en 12 jaar voor de Amsterdammers die in 2014 een juwelier overvielen. Zij acht bewezen dat er geschoten is op de politie, iets dat de advocaten in twijfel trekken.