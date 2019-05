Dit jaar niet drie, maar vier dagen Bumperkluiven in Breda

Woedende Bredanaar gooit beeld door het raam en beschadigt drie auto's

11:51 BREDA - Een 40-jarige man uit Breda heeft dinsdagavond rond 18.40 uur meerdere auto's vernield. De man had in een boze bui een beeld door een van de ruiten in zijn appartement aan de Princenhage gegooid. Het beeldje en de glasscherven beschadigden drie geparkeerde auto's.