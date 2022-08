Dit jaar betaal je een hoger prijsje voor je ijsje: ‘Sommige smaken maken we niet eens meer’

Corry Fievet uit het buitengebied van Bavel fietst met haar kleinzoon Daan (12) het erf van IJsboerderij De Grens in Molenschot op. ,,Dat doen we een paar keer per jaar, als Daan bij ons is en het lekker weer is. Dan fietsen we dat kwartiertje samen hierheen en eten we een ijsje. Dat is een fijn fietstochtje, met een heerlijke beloning.” Daan glimlacht. Het hoorntje met twee bolletjes -mango en braam- smaakt hem best.