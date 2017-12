Dit is wat dj Tiësto zo succesvol maakt

Hij heeft een geschat vermogen van 120 miljoen euro en is volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes goed voor een omzet van 39 miljoen dollar. Dj/producer Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto, scoort de tweede plek als het gaat om de best verdienende dj’s ter wereld. Hoe heeft hij het zover geschopt?

Het ligt voor de hand om te denken dat Verwest (48) zijn jaarsalaris van zo’n 20 miljoen enkel verdient met het draaien van platen. Toch leert de werkelijkheid dat er ook een ondernemer schuil gaat in de Bredanaar, concludeert De Ondernemer.

Zeker, de basis van het succes is ontstaan achter de draaitafel waarmee hij in 2002, 2003 en 2004 door DJ Magazine wordt verkozen tot beste dj ter wereld. Het levert hem op z’n zachtst gezegd een goedgevulde portemonnee op.

Die raakt ook gevuld door te investeren. Op de site van Quote valt te lezen over een investeringsstrategie waar de diskjockey in het verleden voor koos. ,,Verwest heeft een portfolio van investeringen in diverse startups/bedrijven die allen een connectie hebben met zijn core business muziek”, aldus een woordvoerder.

,,Music Messenger is er een van. Clubjudge.com (een beoordelingssite waarop mensen clubs van over de hele wereld kunnen beoordelen, red.) is een andere partij waaraan hij zijn naam in 2013 verbond.”

Rendement op vermogen

De ondernemer Verwest stapt doorgaans vroeg in en doet meestal al vanaf de eerste ronde mee. ,,Hierin zijn de bedragen aanmerkelijk lager dan bij een tweede ronde. Het risico is dan wel hoger, maar omdat wij denken de business van deze mannen te snappen, durven we dit risico aan. Gedachte is niet alleen rendement op vermogen, maar ook versterking van het muziekbedrijf door verspreiding, zoals MusicMessenger.”

Eerder zei de muzikale grootheid dat werken met jonge mensen ontzettend belangrijk is bij de successen die hij nog altijd viert. Hij omringt zich eigenlijk al zijn hele carrière met jonge mensen. Van de 'tweede generatie' Bredase dj's als Montana, Cor Fijneman en Dazzle tot het vele talent dat hij een springplank bood via zijn labels, podcasts of optredens.

Kroonprinsen

Quote Zelf was ik natuurlijk redelijk laat met mijn doorbraak. Dat is nu ondenkbaar, alle nieuwe dj-sterren zijn jong En dan zijn er natuurlijk ook nog de hedendaagse kroonprinsen als Hardwell en Martin Garrix, met wie hij beiden heel goed bevriend is. ,,Ik ben er nooit echt bewust mee bezig geweest, maar al die jonge gasten vormen een soort spiegeling van mezelf, denk ik. Zelf was ik natuurlijk redelijk laat met mijn doorbraak. Dat is nu ondenkbaar, alle nieuwe dj-sterren zijn jong. In hen zie ik zoveel drive en energie. Daar wil ik me graag mee omringen. En ik wil ze coachen."



Bovendien, stelt hij: ,,Veel mensen op leeftijd komen in bepaalde patronen. Daar wil ik voor waken. Ik wil mezelf blijven vernieuwen. Ook al word ik zelf natuurlijk een jaartje ouder."



Om die reden gaat hij bewuster om met zijn boekingen, hoewel hij dit jaar toch meer gedaan heeft dan hij van plan was. ,,Tijdens mijn toer in China negen shows in tien dagen tijd, bijvoorbeeld. Maar gezond leven - sporten, eten - helpt. Natuurlijk heb ik de luxe dat ik altijd comfortabel kan vliegen. Soms een privéjet, anders altijd businessclass."

Schreeuwen om elektronische dansmuziek

Azië, daar kan hij zich moeilijk in toom houden. Het is dé groeimarkt binnen de dance. Ze schreeuwen er om EDM (elektronische dansmuziek) en alles is daar nog nieuw. Clubs en festivals schieten uit de grond op het continent. In Azië gebeurt nu wat zich rond 2010 in de VS voltrok: EDM breekt er keihard door.