Dit is waarom Breda (bijna) de beste binnenstad heeft, volgens de jury

Beide binnensteden werden in de voorselectie door de jury beoordeelt met een 3,6 van 5. Dat blijkt uit het juryrapport dat vandaag naar buiten kwam. Waarom de binnenstad van Breda zo aantrekkelijk is? Dit is wat de jury zegt.

1. Cultuur

Breda scoort ruim voldoende op cultuur. Een duidelijke visie en ambitie maken dat de culturele hotspots zorgen voor een levendige binnenstad. De hoogtepunten van de afgelopen jaren: de OV-terminal en Stedelijk Museum Breda.

Volledig scherm Stedelijk Museum Breda 8. Then Again © Stedelijk Museum Breda

2. Digitalisering

Het WiFi-netwerk en interactieve straatverlichting (onder meer in de Wilemstraat, eerder al verkozen tot beste openbare ruimte) zijn goede voorbeelden van de duidelijke visie die Breda heeft op SmartCity. De stad is hard op weg op het gebied van digitalisering.

Volledig scherm Alle kleuren van de regenboog komen voorbij in de interactieve straatverlichting in de Willemstraat. © Joyce van Belkom

3. Duurzaamheid

Breda heeft al in 2008 een plan opgezet om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Desondanks wordt het beleid onvoldoende gepositioneerd in de veranderende samenleving. Opvallend: het gebruik van Smart technology ten behoeve van mobiliteit en milieuwinst. De stad mag terecht trots zijn op onder meer de metamorfose van de Oude Vest.

Volledig scherm Heropening van de vernieuwde 'groene' Oude Vest in Breda. © Johan Wouters

4. Gastvrijheid

Op het gebied van de gastvrijheid valt er nog winst te boeken in Breda. De totaalvisie op het gebied van gastvrijheid is onvoldoende duidelijk en verdient meer aandacht.

Volledig scherm Hoe gastvrij is Breda, vraagt de jury van de Beste Binnenstad zich af. © Ramon Mangold/Pix4Profs

5. Leisure

Breda doet het goed: er wordt veel georganiseerd in de binnenstad. Onder meer Graphic art en Winterland Breda met het groots aangepakte Glazen Huis. Positief is dat de toeristenbelasting rechtstreeks terugvloeit naar de sector door middel van het toeristisch fonds.

Volledig scherm Het 'groots aangepakte' Glazen Huis heeft indruk gemaakt bij de jury. © Foto: Ramon Mangold

6. Marketing

Breda is gegroeid op het gebied van marketing. Serious Request is professioneel aangepakt en heeft een positief effect gehad op de ontwikkeling van de binnenstad. De jury is benieuwd naar de plannen rondom de vernieuwing van de VVV in Breda.

Breda zet op het gebied van marketing en promotie vooral in op de jeugd. Met de slogan ‘city of imagineers’ probeert de gemeente jongeren te inspireren en stimuleren om in Breda te komen studeren. Een aandachtspunt hierbij is dat een te sterke focus op jongeren, andere doelgroepen te kort doet.

Volledig scherm Het kunstwerk 'Inflatable Refugee', een opblaasbare vluchteling, is de aftrap voor het vernieuwde vormgeversfestival Graphic Matters. Het concept van de 'city of imagineers' trekt op het gebied van promotie veel jongeren, oordeelt de jury. © EDWIN WIEKENS

7. Mobiliteit

De nieuwe OV-terminal heeft de bereikbaarheid in de binnenstad vergroot. Snelfietsroutes maken dat met de fiets de binnenstad makkelijker te bereiken is. Ook positief: de gratis en betaalde fietsenstallingen.

Volledig scherm Het nieuwe station van Breda draagt volgens de jury bij aan de ontwikkeling van de binnenstad. © René Schotanus

8. Openbare ruimte

De stad ademt bourgondische gastvrijheid uit. De gemeente laat een duidelijke visie over het gebruik van de openbare ruimte zien, en met name op het schoonhouden ervan.

Volledig scherm Terrassen op de Grote Markt in Breda op de eerste echte warme dag van het jaar. Bourgondisch gezellig. © Johan Wouters

9. Organiserend vermogen

De afgelopen jaren zat Breda op het gebied van organiserend vermogen in een dal. Het heeft de laatste twee jaar duidelijk grote stappen gemaakt op dit gebied.

Volledig scherm De viering van de Vrede van Breda, met onder meer het tipitentenkamp, is een samenwerking tussen onder meer de gemeente en de cultuursector in de stad. © René Schotanus

10. Retail

Breda staat in de top 10 van bezoekersaantallen in Nederland. Tien jaar geleden had de binnenstad de ambitie om de derde winkelstad van Nederland te worden. Dat is zeker niet gelukt, met de sluiting van de Bijenkorf en de V&D. De leegstand is tussen 2014 en 2016 met 20% gedaald, tegelijkertijd is het aantal verkooppunten ook gedaald. Het kwalitatieve aanbod van retail in de binnenstad maakt daarentegen de laatste twee jaar een stijgende lijn door, zoals terug is te zien bij de modernisering van het winkelcentrum De Barones.

Het beleid dat de gemeente hanteert op het gebied van retail wordt door de jury beoordeeld als minimaal. Grootschalige retailontwikkelingen binnen het stationsgebied dragen niet bij aan de versterking van de binnenstad.

Volledig scherm Hudson's Bay, dat deze week de officiële opening vierde, vult het gat dat V&D achterliet in de Bredase binnenstad. © ron magielse / pix4profs

11. Vastgoed

De jarenlange strijd rondom het project ‘Achter de Lange stallen’ heeft vele andere initiatieven in de binnenstad verzwakt, waardoor ontwikkelingen en investeringen jarenlang achter zijn gebleven. Het bieden van duidelijkheid hierover was belangrijk voor de stad. De laatste jaren trekken de investeringen weer aan, zoals ook blijkt uit de modernisering van de Barones, de impuls Vlaszak (winnaar van de landelijke vastgoedprijs) en de opening van het Hotel Nassau. De vastgoedsector wordt in Breda nu gekenmerkt door veel dynamiek.

Volledig scherm De impuls van Vlaszak is een van de investeringen die loont, meent de jury. © Ramon Mangold/ Pix4Profs

12. Wonen

De jury is positief gestemd over het wonen in Breda. Er zijn niet alleen veel lopende nieuwbouwprojecten, er worden ook verschillende transformatieprojecten opgestart. In Breda wordt voor alle doelgroepen gebouwd, ook studenten. Er is ook aandacht voor de balans tussen evenementen en woonkwaliteit. Op het gebied van parkeerbeleid valt er nog winst te boeken.

Volledig scherm Het kleurrijke complex T63 is een voorbeeld van bouwen voor studenten in de stad. © ron magielse / pix4profs