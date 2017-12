Dit is het gloednieuwe kunstwerk bij de ingang van De Barones

Dat vertelt Simone de Geus, woordvoerster van Kroonenberg Groep, de firma die De Barones in bezit heeft. ,,Wij denken dat dit kunstwerk echt iets toevoegt aan De Barones."

Inmiddels is het winkelcentrum gevuld met nieuwe winkels zoals de Hudson's Bay en vorige week kledingwinkel Bershka. Ook de Pull & Bear vestigt zich deze maand nog in het winkelcentrum. Volgende week is de opening.

Maar...het kunstwerk wordt niet ter ere van de heropening geplaatst, stelt De Geus. ,,We plaatsen wel vaker kunstwerken bij onze winkelcentra, zoals we ook in bijvoorbeeld Hilversum hebben gedaan."

Wind

De 'publiekstrekker' draagt de naam ‘Windsculpture VI’ en is gemaakt door de Brits-Nigeriaanse Kunstenaar Yinka Shonibare (55). Het object is gemaakt van glasvezel en staal en verbeeldt de beweging van een windvlaag door textiel. Het kunstwerk bij De Barones werd eerder geëxposeerd in het Duitse Neumünster. Andere ‘Windsculptures’ van Shonibare worden op dit moment getoond in Singapore en in de Verenigde Staten.

Feest

Volgende week is het drie dagen feest in het winkelcentrum. Op donderdag 7 december om 20:00 treedt O'G3NE op in De Barones, vrijdag om 14:00 verschijnt Lizzy van der Ligt ten tonele. Zaterdag om 13:00 komt MAAN zingen en op zondag 13:00 is het de beurt aan Gers Pardoel. Tijdens de drie dagen zijn er ook prijzen te winnen in het winkelcentrum.