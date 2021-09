Vernatting Ulvenhout­se Bos: ‘Bouwen aan nieuwe natuur, dat is gewoon fantas­tisch’

11:21 ULVENHOUT - Het is droog in het Ulvenhoutse Bos. Zo droog, dat de grondwaterstand afgelopen decennia met meer dan een meter is gezakt. En dat is niet goed voor de natuur. De broodnodige vernatting van het ‘topnatuurgebied’ is onderweg, inclusief het afgraven van een perceel grond.