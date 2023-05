Dit hotel vaart onder water: Nautilus van 37 miljoen euro is vlaggenschip van Bredase duikbootbouwer

Ayano gaat nu ook kunststof­gla­zen bedrukken met opschrift, logo of grappige tekening: “De mogelijkhe­den zijn eindeloos”

Bierglazen op café zullen nooit verdwijnen, maar op festivals of evenementen doen herbruikbare ‘glazen’ steeds meer hun intrede. De ontwerper/producent/decorateur van glazen en flessen Ayano uit Meer stort zich daarom op de markt van glazen in kunststof en gaat daarvoor samenwerken met HappyGlass uit Breda. “Door ons project Ayano Direct kunnen we zelfs in kleine oplage sterk gepersonaliseerde glazen aanbieden”, zeggen Erwin Meeuwesen en Tom Gabriëls.