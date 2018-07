Dit betekenen de nieuwe vlaggen en borden in centrum van Breda

Die 'Summer of Like' manifesteert zich op meer plaatsen in Breda. Zo zijn op diverse plekken in de stad posters te zien die het festival aankondigen. En zijn, eveneens in het Valkenberg' borden geplaatst die lijken te melden dat er wifi is in het Bredase stadspark.

Wifi-borden

Likes versus Love

Zijn Summer of Like in Breda is een verwijzing naar de Summer of Love in 1967. Draaide toen alles om de verbinding tussen mensen, om het contact en de liefde, dik vijftig jaar later ligt de focus op social media. In plaats van het aanknopen van een gesprek, van het zoeken van contact, is de mens anno 2018 vooral verdiept in zijn telefoon. Niet langer wordt Love, maar worden digitale Likes nagejaagd.