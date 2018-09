Distributiecentrum Lidl van 55.000 vierkante meter op terrein The Greenery in Breda

BREDA - Op het voormalige terrein van The Greenery in Breda komt een distributiecentrum voor Lidl te staan. Het gaat een nieuwbouwmagazijn van ongeveer 55.000 vierkante meter. Dat meldt vastgoedbelegger Warehouses De Pauw (WDP).

WDP gaat het magazijn bouwen, Lidl gaat het pand huren. Bedoeling is dat het gebouw in de tweede helft van 2019 klaar is.

WDP heeft het terrein van The Greenery enkele jaren geleden gekocht. Oude loodsen zijn tegen de vlakte gegaan. Volgens WDP is het nieuwe magazijn het sluitstuk van de ontwikkeling van het terrein. Dat is 85.000 vierkant meter groot.

Zachtfruitcentrum

Op het terrein van WDP Nederland aan de Leursebaan is in 2017 al de nieuwbouw van The Greenery geopend. In een jaar tijd was daar een hypermodern zachtfruitcentrum verrezen.