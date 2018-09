Disney Pin Ruilbeurs in Prinsenbeek trekt 200 verzamelaars

video 'Wij gaan de singel in': een typisch NAC-feest­je

15:29 BREDA - Bij NAC is de scheidsrechter geen 'hondenlul' als hij in ogen van het publiek een fout maakt. Hij lijdt evenmin aan een terminale ziekte als hij in het nadeel van NAC fluit. Nee, een arbiter die het NAC-publiek niet gunstig gezind is, gaat al decennialang spreekwoordelijk de singel in.