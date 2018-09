Diskwalificatie voor buurtschap Schijf bij corso Zundert

Video Honden in bad en teckels in het café, het moet niet gekker worden in Breda

19:50 MADE/BREDA - Afgelopen zondag was het perfect weer om met de hond naar het bos te gaan. Maar waarom zo'n normaal uitje als je iets bijzonders met je geliefde viervoeter kunt doen? Zoals zwemmen in de Randoet in Made, of naar een speciale dag in café Sam Sam in Breda. Zij het dat die speciaal op teckels was gericht.