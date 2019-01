Discriminatie op de Bredase velden? Ook vorig jaar niets aan de hand, volgens de officiële cijfertjes

BREDA - Slechts één melding van discriminatie op de Bredase voetbalvelden. Meer kreeg Radar vorig jaar niet binnen, blijkt uit recente cijfers. Dat is in lijn met het te verwaarlozen aantal meldingen dat de jaren daarvoor binnenkwam bij het platform tegen discriminatie.

Dat de realiteit anders is, weet Radar inmiddels wel. Een onderzoek uit 2017 wees uit dat zeker een kwart van de clubs in Brabant recent te maken heeft gehad met racistische uitlatingen op basis van huidskleur of land van herkomst. Radar-directeur Cyriel Triesscheijn wist eerder aan deze krant te vertellen dat veel incidenten onder de pet worden gehouden. ,,Veel clubs denken: als ik iets meld sta ik voor de tuchtcommissie en wordt de zaak groter dan dat-ie misschien is.”

Hij reageerde daarmee onder meer op een incident van Hoge Vucht bij Right’Oh, waarbij een speler door het lint ging nadat hij naar eigen zeggen racistisch werd bejegend. Dat was ook de enige melding die bij Radar binnen is gekomen.

Het aantal meldingen van discriminatie uit Breda, ook buiten de velden, is het afgelopen jaar iets afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Radar rapporteerde 21 meldingen in 2018, acht minder dan in 2017 en weer zestien minder dan in 2016.