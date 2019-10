Dirigent Heinz Friesen (85) overleden

Indringer (37) onder invloed van alcohol, speed en coke betrapt in school Et­ten-Leur

11:49 ETTEN-LEUR/BREDA - Een 37-jarige man uit Breda is woensdag betrapt in een school aan de Kraanvogel in Etten-Leur. De man verklaarde dat hij de school binnen was gegaan omdat hij het koud had.