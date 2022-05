Directeur Zuylen over coronacrisis: ‘Bij een overlijden verwacht je geen mensen in maanpak’

De coronacrisis barst los, februari 2020, wat maakte u mee?

,,Er was iets aan de hand in Noord-Italië. In eerste instantie werd daar lauw op gereageerd. Het frappante was dat een medewerker net op vakantie was in Italië en met corona terugkwam. En het toeval wilde dat één van onze mensen uit de ziekenhuiswereld komt, als manager zorg bedrijfsvoering. Zij heeft in die dagen informatie opgehaald. We moesten ons voorbereiden op een serieuze epidemie.”