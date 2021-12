Directeur Ursula van Weert na tien jaar weg bij StiB

Automobi­lis­ten opgelet: de A27 is dit weekend dicht tussen Hooipolder en St. Annabosch

Snelweg A27 is komend weekend afgesloten tussen de knooppunten Hooipolder en St. Annabosch in de richting van Breda en Tilburg. De afsluiting is van vrijdag 10 december 22.00 uur tot maandag 13 december 05.00 uur.

7 december