Directeur Tools to Work in Teteringen neemt afscheid van zijn naaimachines

Na twee decennia vindt Luitzen Wobma het mooi geweest. Sinds 14 juni is hij directeur af, Lex Merlijn is zijn opvolger. Het had destijds overigens weinig gescheeld of Wobma was nooit directeur geworden. ,,Ik was te laat met mijn sollicitatiebrief en ze hadden iedereen al gesproken!'' Tijdens het verlate gesprek bleek al snel dat hij de ideale kandidaat was met zijn cv vol onderwijsprojecten in Zimbabwe en Botswana.