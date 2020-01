Directeur Kerstcircus Etten-Leur ontdaan van acrobatenongeval in Carré: ‘Dit gaat je niet in de koude kleren zitten’

ETTEN-LEUR- De schrik zit er goed in bij Kevin van Geet, directeur van het Kerstcircus Etten-Leur. Vrijdag vielen bij het Wereldkerstcircus in Amsterdam twee trapezewerkers uit de nok van theater Carré. Voor Van Geet het tweede circusongeval in korte tijd.

Natuurlijk moest Van Geet onmiddellijk denken aan de Flying Souza. Die Braziliaanse trapeze-act had hij geboekt voor Etten-Leur, maar werd op het laatste moment afgezegd nadat bij een val in Frankrijk één van de acrobaten in het ziekenhuis belandde.

Verschrikkelijk

Zo’n ongeluk is verschrikkelijk, maar komt gelukkig zelden voor, zegt de circusdirecteur. Het is hem dan ook niet in de koude kleren gaan zitten dat hij vlak na het bericht van de Flying Souza opnieuw werd geconfronteerd met een circusongeval.Dit keer viel in een uitverkocht Carré het Russische echtpaar Kristina Vorobeva en Rustem Osmanov, samen de Sky Angels, tijdens een trapeze-act zo’n acht meter naar beneden.

,,Een nachtmerrie”, zegt Van Geet. ,,Zowel voor de artiesten, als voor het publiek en het circus. Ik heb de act toevallig vorige week gezien. Dan komt het nog harder aan. Vrijdag was ik bij het wintercircus in Hilversum. In de circuswereld was de stemming bedrukt. Iedereen had het er over.”

Onbeveiligd

Het echtpaar , dat zwaar gewond raakte, was niet gezekerd en werkte zonder vangnet. Dat is de keuze van de artiesten zelf. ,,Zij nemen bewust het risico dat er iets mis kan gaan. Daar kunnen wij als circus niet veel aan doen. De acts die we inhuren zijn zelfstandige ondernemers die verantwoordelijk zijn voor hun eigen beveiliging. Wij op onze beurt moeten ervoor zorgen dat de rest goed is. Dat de materialen deugen en dat de ophanging veilig en de tentconstructie stevig is.”

De Sky Angels zijn ervaren artiesten, behoren tot de crème de la crème van de internationale circuswereld. ,,Zij hebben een act waarbij zij zich allebei met hun kaken aan een kabel vastklemmen. De vrouw hangt onder de man en roteert. Beveiliging met een staalkabel is moeilijk. Die kan zich tijdens het draaien rond haar lichaam wikkelen. Ook dat is gevaarlijk.”

Risicovol

Circusacts gaan zelden fout, zegt Van Geet. ,,Maar het is altijd risicovol. Ook op de grond kan van alles gebeuren. Een paard dat trapt, een sokkel die omvalt. Er wordt vooraf hard getraind, meestal gaat alles goed. Zo’n ongeval, zoals in Amsterdam, wil niemand meemaken. Het is afschuwelijk.”