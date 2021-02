Directeur Breepark: ‘We hebben hier de ruimte en dat is nodig om een top-vaccinatielocatie te zijn’

Vier nieuwe priklocaties

Breepark is een van de vier nieuwe priklocaties in de regio, samen met Breda Airport en nader te bepalen locaties in Roosendaal en Almkerk. In totaal gaat het aantal vaccinatiepunten in de regio naar zes, zo zit er al een priklocatie in het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk. De nieuwe locaties moeten de problemen oplossen die al sinds het begin van vaccinatiecampagne spelen, met name in Breda. Een afspraak maken lukt niet altijd even goed. Soms moeten mensen uitwijken naar andere plaats in de regio.