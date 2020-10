Directeur basisschool Noorderlicht over schietincident: ‘Wat een heftigheid’

BREDA - Directeur Annette de Wit (59) van basisschool Het Noorderlicht in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord schrok zich rot toen ze het bericht kreeg dat in de straat waar haar school op uitkijkt een woning was beschoten. ,,Wat een heftigheid.”

Het was op die bewuste zondagavond 18 oktober dat er drie schoten werden gelost op een woning in de Bruno Renardstraat. Er raakte niemand gewond. De straat komt uit op de Cornelis Florisstraat waar de basisschool aan ligt.

De Wit, die in Tilburg woont, was die avond snel op de hoogte: ,,Het nieuws is me direct doorgestuurd, via de ouders, via de leerkrachten. Oh wat erg, dacht ik. Wat jammer nou, en net in deze wijk. En wat jammer voor de kinderen. Terwijl we nou juist in onze wijk mooie dingen nodig hebben.”

‘Niets mee te maken’

Ze kreeg verontruste reacties van ouders: ,,Onze school werd genoemd in de krant, dat we in de buurt liggen. Ouders reageerden met ‘maar wij hebben hier toch niets mee te maken’. Ouders zijn blij met Het Noorderlicht, blij dat hun kinderen hier op school zitten, zijn heel tevreden. En dan zo'n bericht.”

Op de stoep van de school staat nu wel een camerapaal ter beveiliging van de buurt: ,,Ja dat klopt. We zitten hier ook in een woelige wijk, daar komt dit schietincident bovenop.”

Quote Rond de school ligt een openbaar terrein. Dan liggen er verspreid lachgaspa­tro­nen. Annette de Wit, Directeur basisschool Het Noorderlicht

Ze vervolgt: ,,Rond de school ligt een openbaar terrein. Daar treffen we vaak wat oudere jongeren aan. Soms leidt dat tot wat dreigende situaties, ’s avonds of in het weekeinde. Dan liggen er verspreid lachgaspatronen, terwijl jonge ouders met kinderen langslopen. Dat voelt niet fijn. Daarover hebben we ook contact met de wijkagent. Zo werken we op diverse fronten samen, ook met de wijkmanager, zodat de kinderen veilig zijn en veilig naar school kunnen gaan.”

Bindende rol

De school is er juist voor die bindende rol, zegt ze. ,,We werken aan een mooi plein, zijn bezig met vergroenen, om het aantrekkelijk te maken voor de wijk. We willen zowel binnen als buiten de school positiviteit uitstralen. Gelukkig hebben we een medezeggenschapsraad van ouders die meedenken, contacten hebben, signalen opvangen. Om er samen een fijne school van te maken. Ik word er zo blij van als ik de kinderen op school plezier zie hebben. Dat er warmte hangt op school, een goede sfeer. Daar slagen we in.”

Kleine klassen

De Wit: ,,Het moet niet nodig zijn dat ouders het bruggetje oversteken naar Teteringen, om daar de kinderen op school te doen. We zagen het leerlingenaantal iets zakken, naar nu 250 kinderen (veertig nationaliteiten, red.). Dat mogen er best 265 worden. Dat zou ideaal zijn. Met kleine klassen van twintig tot 22 kinderen. Om wat extra aandacht te kunnen geven.”

Het imago van de wijk loopt wel weer een deuk op: ,,Maar eigenlijk is het een heerlijke, groene wijk. Op zoveel terreinen wordt hard gewerkt, is er betrokkenheid. Maar zo'n incident, het kan gebeuren. Heel vervelend.”

Looproutes en ventileren Intussen moet Het Noorderlicht zich behelpen met het coronavirus. Als om 07.00 uur ’s morgens de telefoon gaat weet directeur Annette de Wit direct hoe laat het is: ,,Met regelmaat zijn er leerkrachten die getest moeten worden of tien dagen in quarantaine moeten verblijven.” Maar de school, dertig medewerkers en leerkrachten sterk, slaat zich er doorheen. ,,We kunnen het tot nu toe redelijk goed opvangen, met ambulant personeel, met collega’s. We hebben op school looproutes, we ventileren goed. En het is online-vergaderen. Maar corona betekent voor ons niet dat alles stil staat. Gelukkig hebben we een grote aula, waar we goed afstand kunnen houden. De studiedagen gaan door, wel onder strikte regels.”