Diploma-uitreiking in het Rat Verlegh Stadion: ‘Superleuk, al sta je zo wel erg in de spotlights’

BREDA - Terwijl het 'Simply the best!' door het Rat Verlegh Stadion knalt, nemen de leerlingen van het Newmancollege zitting op de onderste vier rijen van Vak B. Een staande ovatie klinkt vanaf de rijen achter hen, tot aan de tweede ring aan toe.

Het NAC-stadion was woensdag van het Newmancollege. Geslaagden aan de mavo, havo en vwo ontvingen er hun diploma. ,,We waren er al een tijdje mee bezig. De versoepelingen per 1 juli waren wel noodzakelijk", legt Robbert Krseszewski van de school uit.

Het is bekend: de scholieren missen het gala dit jaar, de eindexamenstunt en van een normale uitreiking zou ook geen sprake zijn. ,,Toen kwam dit idee. Dit was plan A en bij NAC wilden ze wel meewerken.”

Toespraakje

En dus werden vlak na Ruttes persconferentie de uitnodigingen verstuurd. Ieder mocht twee mensen meenemen, die keurig op afstand op de tribune plaatsnamen. Aan de rand, daar waar de spelers normaliter het veld betreden, werden de leerlingen één voor één uitgenodigd. Voor een toespraakje, de krabbel, de diplomaoverhandiging. Op schermen werden filmpjes en close-ups vertoond; thuisblijvers konden meekijken via een livestream.

Zo krijgen de geslaagden onder toeziend oog van ongeveer vierhonderd paar ogen hun papiertje. ,,Mijn eerste gedachte was: hóe dan?", klinkt Sylvie Dolmans (16) enthousiast. ,,Nee, dit had ik niet verwacht. Andere scholen doen bijvoorbeeld een drive-in en wij zitten gewoon in het NAC-stadion.”

Superleuk

Ook Justin van der Hoeven (15) is in zijn nopjes. De NAC-supporter was hier al een tijdlang niet geweest. ,,Ik was superverbaasd. Ik ben totaal niet bezig geweest met de uitreiking, maar nu we hier zijn is het superleuk. Niet iedere school doet dit natuurlijk; het compenseert wel een beetje voor wat we zoal gemist hebben.”

Niet iedereen zit overigens te wachten op de uitreiking in het stadion. ,,Nee, liever gewoon op school. Het is origineel en het is erg leuk georganiseerd, maar nu sta je wel erg in de spotlights. Het had van mij best wat bescheidener mogen zijn", zeggen Jolie en Sanne (16).