Dimitri de Wit, voormalig manager van Tiësto, overleden

Burgemees­ter Depla van Breda trekt teugels aan en stelt verplichte looproutes in binnenstad in: ‘Après ski-achtige feestjes zitten er nog niet in’

20:36 BREDA - Om een verdere verspreiding van het coronavirus in het uitgaansgebied van Breda te voorkomen, komt er een verplichte looproute in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven. Bovendien worden de wegen in twee helften verdeeld. Daar moeten stappers anderhalve meter afstand van elkaar houden en het is verboden om er stil te staan.