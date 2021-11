Dim was 20 jaar oud toen hij plotseling overleed: 'Hij was in alles extremer dan anderen’

Dim van den Berg kwam al jaren over de vloer bij Bas Soudant (19), hij was bevriend met diens oudere broer Pieter. ,,Ik was drie jaar jonger, zij zaten al samen op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda”, zegt Bas in de keuken van zijn ouderlijk huis, waar ook Zakria Zafar (19) is aangeschoven. ,,Dim en ik hadden wel een klik, ook al zat hij in de vriendengroep van mijn broer. We gedroegen ons allebei een beetje anders , eigenzinniger.”