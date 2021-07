Dikke mik voor bakkerij Dikke Mik

BREDA - Dikke Mik breidt uit. Het in april door Bas Vermeulen overgenomen bakkersbedrijf heeft de drie zaken van Ron Goeijers in Breda naar zich toegetrokken. Deze gaan eveneens verder onder de naam Dikke Mik.

Vermeulen had al een broodbakkerij in Vlijmen, een banketbakkerij in Vught en winkels in Vlijmen, Vught en Den Bosch (Vermeulen & Den Otter) voordat hij naar Breda kwam.

Na de overname van Dikke Mik - met vestigingen in de Halstraat, de winkelcentra Heksenwiel en Brabantplein in Breda plus winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout - kwamen de drie zaken van Goeijers in beeld. ,,Ron en zijn vrouw zijn in de zestig en wilden ermee stoppen. Hun kinderen zagen het niet zitten om het over te nemen”, aldus Vermeulen.

Bakkerij Mauritsstraat

De zaken van Goeijers zitten in de Mauritsstraat (winkel plus bakkerij), Graaf Hendrik III-plein en winkelcentrum Hoge Vucht. Vermeulen neemt het merendeel van het personeel over. ,,De familie Goeijers zelf stopt, op hun zoon na, die als bakker voor me blijft werken. We gaan vanuit de grote bakkerij in de Mauritsstraat voor alle zeven winkels brood bakken. Het banket komt uit onze zaak in Vught.”

Nieuw jasje

Vermeulen steekt de winkels in een nieuw jasje en het assortiment wordt uitgebreid. ,,Maar de kwaliteit en service blijven vertrouwd.”

De voormalige Goeijers-winkels gaan volgende week van start onder de nieuwe naam: Dikke Mik.