Dik anderhalf uur in de rij voor sneltest bij Breepark: ‘We willen naar de kroeg’

Buurtrecht Breda? Niemand maakt er gebruik van, maar instrument blijft bestaan

7:00 BREDA - In Breda wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het instrument van Buurtrecht. Het intrument is in 2018 ingevoerd met als doel het borgen van het recht op initiatief. ,,Er worden veel initiatieven genomen in Breda, van groot tot klein. Die ontwikkelen zich vaak organisch en niet via een beroep op Buurtrecht Breda”, aldus B en W.