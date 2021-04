Dik anderhalf miljoen voor fiets- en wandelpaden in Breda

Breda wil ook vanwege corona meer ‘ruimte maken’ in de stad. Zo is de gemeente bezig met plannen om meer verkoelende plekken in te richten, waarbij komende zomer het water kan worden opgezocht. Daarnaast wordt ook een gedeelte van ’t Zoet op het CSM-terrein al beschikbaar gesteld aan de stad. Eind april volgen nog meer plannen om ruimte te maken. Wethouder Paul de Beer: ,,Gezien de huidige perikelen rond het Corona-virus is de wens om naar buiten te gaan alleen maar toegenomen. In Breda werken we al jaren aan het versterken van de natuur en geven we nu ook gericht meer ruimte om te recreëren.”