Dik 400 woningen op oud-Hero-terrein in Breda: ‘Prima, zolang we maar friet kunnen blijven halen’

Tine Merkx van Hassel (85): ‘Mijn papier­kunst en etalage zijn een hulde aan al dat hardwerken­de zorgperso­neel’

BREDA - Er moet nog een tekst bij, maar dan is het af. ,,Dan moet het duidelijk zijn", zegt Tine Merkx van Hassel (85). ,,De kunst in mijn etalage staat er niet zomaar. Het is in coronatijd een eerbetoon aan zorg- en hulpverleners.”

18 januari