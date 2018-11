Dijkhoff over pijnlijke 'ja dus’-opmerking: 'Ik had het alleen tegen Tim’

VideoBREDA - Tim Hofman (30) heeft in zijn documentaire ‘Terug naar je Eige Land’ slechts een klein deel van het gesprek laten zien tussen Klaas Dijkhoff en een asielkind dat uitgezet wordt naar Irak. Dat laat de VVD-fractievoorzitter weten op zijn Facebook-pagina. Dijkhoff kwam donderdagavond flink onder vuur te liggen na zijn laconieke opmerking op de 8-jarige Nemr die vreest een uitzetting naar Irak niet te overleven. ,,Het was nogal een abrupt stukje.”

In de documentaire volgt Tim Hofman vijf kinderen die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen en wettelijk gezien terug moeten naar ‘hun eigen land’. Toen de achtjarige Nemr zei te vrezen voor zijn leven in Irak, reageerde Dijkhoff voor lopende camera met een ,,Ja, dus?’'

Het jongetje was door programmamaker en actievoerder Tim Hofman meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken. Over de houding van de fractievoorzitter was ophef ontstaan. Zij werd walgelijk en mensonterend genoemd.

‘Geen prettig gesprek’

Dijkhoff benadrukt dat hij een heel gesprek voerde met Nemr. ,,Ik richtte me met mijn opmerking tot Tim. Heb ook veel uitgebreider met Nemr gesproken. Ik zal niet meteen zeggen dat dat een tof gesprek was. Ik voelde dat de jongen hoop had. Ik wilde graag lief voor hem zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook het eerlijke verhaal vertellen.”

,,En dat verhaal is dat als ouders hun kinderen hier houden, terwijl ze eigenlijk weg moeten en uitgewezen zijn, en de rechter zegt dat het niet onveilig genoeg is om vluchteling te zijn, dan moet je daar naar luisteren. Het blijft een rotverhaal voor zo'n kind, maar ik wilde hem geen valse hoop bieden.”

Activistische houding

De VVD-fractievoorzitter snapt de activistische houding van Hofman en dat hij een documentaire over het onderwerp maakt, maar mist in zijn verhaal de verantwoordelijkheid van de ouders.

,,We kunnen natuurlijk kinderen, politici en beleid naast elkaar zetten en zeggen: joh, laten we die 400 kinderen gewoon hier houden. Maar dat zorgt er weer voor dat er weer nieuwe ouders denken: ik negeer de rechters en regels in Nederland. Ik laat mijn kinderen hier opgroeien, totdat ze hier zo lang zijn dat het heel pijnlijk wordt als ze weer weg moeten.”

Dat is volgens Dijkhoff een slechte zaak. ,,Dan nemen mensen een plek in die eigenlijk aan vluchtelingen toebehoren. Het is ook niet eerlijk voor de ouders die wel naar de regels luisteren en terug zijn gegaan naar Irak, Armenië of naar andere landen. Die kinderen zijn net zo lief, maar die wonen ook niet meer in Nederland.”

Kinderpardon

Tv-persoonlijkheid Tim Hofman wil voorkomen dat Nemr en ongeveer vierhonderd andere kinderen van asielzoekers het land uit moeten. Zij zijn in Nederland geworteld maar ook uitgeprocedeerd. De petitie die Hofman online heeft gezet om te pleiten voor ,,een kinderpardon dat wél werkt’' was vrijdag al 86.000 keer ondertekend.