Dijkhoff: 'Onder mijn bewind mocht Ten Broeke niet aanblijven'

Corry Konings (66) gaat ook afzien tijdens Expeditie Robinson

15:11 Smartlappenzangeres Corry Konings (66) en en zangeres Famke Louise doen ook mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De Huilen is voor jou te laat-vocaliste is toegevoegd aan kamp noord dat met haar compleet is. Famke Louise is de laatste deelnemer die is toegevoegd aan het concurrerende kamp zuid.