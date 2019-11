Dijkhoff krijgt prijs van defensie- en veiligheidsindustrie

BREDA - VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff zet zich ‘dagelijks in voor onze veiligheid en voor het waarborgen van de belangen van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie'. Om die reden heeft hij de eerste zogeheten Booming Borders Award ontvangen.

De award is een gezamenlijk initiatief van Airbus en Thales. Die laatste is een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Het bedrijf is ook in Nederland gevestigd. Airbus Defence and Space is onderdeel van vliegtuigbouwer Airbus Group en produceert onder andere radar- en grensbewakingssystemen.

De nieuwe prijs, zo blijkt uit het persbericht over de award, zal jaarlijks worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich ‘in het bijzonder heeft ingespannen om de markt voor grensmanagement te stimuleren’. Volgens de jury die Dijkhoff heeft uitgekozen om de eerste award in ontvangst te nemen, voert de Bredase liberaal ‘een koers waarin nationale veiligheid en dus veilige grenzen centraal staan. Dat deed hij zowel in zijn huidige functie als tijdens zijn staatssecretarisschap'.



De initiatiefnemers waren zondagmiddag speciaal voor de uitreiking van de prijs naar Breda afgereisd, maar ze troffen Dijkhoff niet aan op zijn huisadres.

Dijkhoff was in de kabinet Rutte II staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en kortstondig minister van Defensie na het aftreden van partijgenoot Jeanine Hennis-Plasschaert.