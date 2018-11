Dijkhoff haalt woede op hals na 'schaamteloze' reactie op vraag asielkind: 'Ja, dus?’

BREDA - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft zich allesbehalve populair gemaakt met zijn optreden in BNNVARA-documentaire ‘Terug naar Je Eige Land’. De Bredase politicus reageerde volgens honderden kijkers ‘schaamteloos’ en ‘onmenselijk’ op een 9-jarige jongen die vreest een uitzetting naar Irak niet te overleven. ,,Ja, dus?” De fractievoorzitter was vanavond onbereikbaar voor commentaar.

In de documentaire, die op 8 november wordt uitgezonden op NPO 3, volgt tv-persoonlijkheid Tim Hofman (30) vijf van de ongeveer vierhonderd kinderen die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen en wettelijk gezien terug moeten naar ‘hun eigen land’. Met 40.000 handtekeningen wil hij politici overtuigen om de kinderen in Nederland te houden.

Eén van die kinderen is de bijna negenjarige Nemr, een volgens Hofman intelligente jongen die maar één wens heeft: een bekende vlogger worden. Nemr is geboren in Nederland en begrijpt niet waarom hij nu nog terug moet naar Irak, een land waar voor een groot deel een negatief reisadvies geldt vanwege zware criminaliteit en de kans op terroristische aanslagen.

‘Ben je helemaal oké?”

Nemr is bang dat hem iets overkomt als hij uit Nederland wordt gezet. ,,Wat denk je wat er met je gaat gebeuren als je naar Irak gaat?”, vraagt Hofman, op het moment dat Klaas Dijkhoff (VVD) naast hem staat. Nemr hoeft niet lang na te denken: “Dood.” Na een ongemakkelijke stilte reageert Dijkhoff met een ondertussen gekraakte opmerking. “Ja, dus?”

Die reactie schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. ,,Oke Dijkhoff, als een kind recht tegenover je z’n angst uitspreekt, is jouw reactie: “ja, dus?” Ik weet niet, maar ben je verder helemaal oké?”, schrijft Martijn Francis op Twitter. Veerle Slegers, oud-Statenlid van de SP in Brabant, vraagt zich af of de houding van Dijkhoff ‘amoreel of immoreel’ is. ,,Of een voorbeeld van wat in de psychiatrie een gebrekkige gewetensvorming wordt genoemd?”

Geknipt

Overigens verdient de niet zo handige opmerking van Dijkhoff wel enige nuance: er is veel geknipt in het gesprek. Wat Dijkhoff na ‘ja dus?’ zegt is er bijvoorbeeld uitgehaald. Ook is er kritiek op Hofman dat hij politici voor het blok zet door minderjarigen in dit soort complexe zaken in te zetten. Dijkhoff was vanavond, ondanks meerdere pogingen, niet in staat om een antwoord te geven op zijn optreden en de ontstane ophef.

Van de Bredanaar is bekend dat hij geen voorstander is om het kinderpardon te verruimen. De fractievoorzitter wil strikt vasthouden aan de regel dat asielzoekersgezinnen aan terugkeer naar hun land van herkomst moeten meewerken. Daardoor mochten de afgelopen jaren maar heel weinig van deze kinderen hier blijven.

Langdurige druk

Met ‘Terug naar je Eige Land’ hoopt Tim Hofman de politiek wakker te schudden. Dat het dossier heel moeilijk en heel pijnlijk is, erkent hij. ,,Je hebt natuurlijk kinderen die al uitgezet zijn omdat hun ouders zich aan de regels hebben gehouden of door wat voor omstandigheden dan ook. Is het oneerlijk? Tuurlijk, dan kun je hard maken. Betekent dit dat dit de komende jaren zo door moet blijven gaan? Dat denk ik dus niet.”

“Dat is ook gebleken uit onderzoek”, vervolgt Hofman. “De langdurige druk dat je straks uit een land wordt gezet is schadelijk voor kinderhoofden. Dus wat je doet is kinderhoofden kapot maken en dat kan nooit de bedoeling zijn. Niet van de ouders, niet van de politiek, niet van de maatschappij. Dat is niet humaan.”