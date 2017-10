Dijkhoff enige kandidaat-leider VVD-fractie

Love & Marriagebeurs weer terug in Breda, hal Breepark opent ermee

6:30 BREDA - Na tien jaar afwezigheid is de Love & Marriagebeurs weer terug in Breda. Afgelopen weekend konden aspirant bruidsparen terecht in de hal op evenementencomplex Breepark, waar de beurs was neergestreken. Hoewel de hal nog niet af is, is de beursorganisatie blij weer op het 'oude nest' te zijn.