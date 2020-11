Digitaal buitensporten langs de Bredase binnensingels

EK baanwielrennen Shanne Braspennin­cx en co volgen EK baan noodgedwon­gen op de tv. 'De wereldti­tel hebben we gelukkig nog'

14 november De Nederlandse baanrenners laten het EK in Bulgarije deze week voor wat het is. De sprinters Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx vinden dat geen probleem. 'Blij dat het zekere voor het onzekere genomen is.'