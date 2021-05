DigiJazz is anders en tegelijk vertrouwd: ‘Wie had gedacht dat we zoiets moois neer zouden kunnen zetten?’

Eerste kandidaat voor hal op Backer en Ru­eb-ter­rein: ‘Dit wordt wel een heel gave plek’

15 mei BREDA - Op het Backer en Rueb-terrein in Breda worden de eerste meters gemaakt op weg naar een creative district. De Amsterdamse ontwikkelaar Amvest zoekt partijen voor koop of huur van de grote hal aan de noordelijke rondweg, waar tot 2013 papierverwerker Van Puijfelik in zat. De eerste partij is bekend: Studio ID. Michiel van Gremberghe staat al te popelen: ,,Dit is toch een vet pand.”