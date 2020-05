Digi-jazz in plaats van Breda Jazz: ‘Het wordt een raar, stil weekend dit jaar', zegt voorzitter Bart Wouters

BREDA - Natuurlijk kon Bart Wouters het niet laten even op de weerapp te kijken. Het wordt donderdag een stralende dag. ,,Dan zie je voor je hoe de vijftigste editie van Breda Jazz had kunnen verlopen. Een bruisend Breda, volle restaurants, terrassen, cafés.”

Voor het eerst in vijftig jaar is er geen Breda Jazz Festival. ,,Dat voelt heel vreemd", zegt voorzitter Wouters. ,,Het wordt letterlijk en figuurlijk een stil weekend.

Het is niet anders, zegt hij gelaten. ,,Het is een terechte beslissing om het nu, tijdens de coronacrisis, niet door te laten gaan. De gezondheid en veiligheid staan voorop. En laten we wel wezen, er zijn grotere drama's. Een festival dat niet doorgaat staat in geen verhouding tot de slachtoffers van het virus. Maar jammer is het wel. Vooral ook voor de horeca. Die raakt het enorm.”

Digitaal alternatief jazzfestival

Om de komende dagen toch nog een beetje jazzgevoel te krijgen, lanceert Breda Jazz Festival ‘digi-jazz'. Online, via sociale media, is er donderdag om 13.00 uur gewoon een soort opening. Met muzikanten die in hun eigen omgeving spelen. En met natuurlijk 'De Paarse Heide'. Terugblikken op vorige edities, programma-onderdelen als de Duo Specials, de slotceremonie met ‘We'll meet again'. Het komt tot en met zondag allemaal digitaal langs.

Volledig scherm Antoine Trommelen (links), Thimo Niesterok (winnaar Kobe-Jazzaward) en Eiji Hanaoka tijdens het Breda Jazz Festival © Foto: Ramon Mangold Een pleister op de wond. ,,Waar ik zeker naar ga kijken", zegt in Oosterhout voormalig voorzitter en saxofonist Antoine Trommelen. Maar hetzelfde is het niet. ,,Voor het eerst in 43 jaar ben ik niet vier dagen achter elkaar in Breda. Ik zal het missen.”

Sfeer die je optilt

Ook hij noemt de horeca, vindt het vreselijk hoe het hen raakt. ,,Juist nu.” Vindt het bovendien, net als Wouters, jammer dat hij het podium niet op kan, het publiek niet ziet, niet voelt, niet hoort. ,,We komen er wel doorheen", zegt Trommelen. ,,Maar het gaat best even moeilijk worden.”

Wouters moet denken aan de hectiek. Aan hotel de Keyser waar hij de laatste jaren op de woensdag voor jazz zijn intrek nam. Aan het weerzien met de internationale muzikanten dat hij dit jaar mist. Aan de energie, de sfeer in Breda: ,,Die me iedere keer weer optilt.”

Twaalf jaar bestuurder, is Wouters (47), zeven jaar voorzitter. ,,En als je bedenkt dat ik als kind al met mijn vader mee ging naar het jazzfestival, dan begrijp je: het wordt een raar, stil weekend.” Volgend jaar, zegt hij. ,,Dan volgt alsnog de vijftigste editie.” En dat, zo belooft hij: ,,Wordt een geweldig feest.”